Coronavirus Italia, Fase 2: in arrivo il nuovo decreto di Conte

Coronavirus Fase 2 Conte nuovo decreto spostamenti | L’Italia continua la sua battaglia interna al Coronvirus. Il paese resta in emergenza per i continui casi di contagio e morti che però riguardano principalmente il Nord Italia. Intanto, con l’arrivo della Fase 2 dal 4 maggio, il Governo vede nei dati un buon comportamento dei cittadini. Non si registrano ad oggi nuovi focolai e il Premier Giuseppe Conte è pronto ad aprire allo spostamento tra regioni dal prossimo 3 giugno. In arrivo il nuovo decreto.

Coronavirus, Conte pronto all’annuncio del nuovo decreto: dal 3 giugno via libera agli spostamenti

Come riportato in queste ultime ore, c’è una bozza di decreto che sta discutendo il Presidente del Consiglio dei ministri riguardo la libertà di spostamento tra le varie regioni d’Italia. Il via libero dovrebbe arrivare con il nuovo decreto del 3 giugno. Restano però alte le restrizioni. Infatti, sarà possibile spostarsi tra le varie regioni soltanto per cause importanti lavorative o di assoluta urgenza come motivi di salute e rientro nella propria abitazione o residenza. Come sempre, il Governo darà la possibilità alle regioni di adottare propri protocolli di sicurezza. Non rispettando le norme imposte, si andrà incontro a sanzioni importanti come multe che variano da 400 a 3000 euro. L’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico scientifico continueranno a monitorare i dati delle regioni.