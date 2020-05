Coronavirus Campania, De Luca in diretta sulle nuove riaperture lavorative

Coronavirus Napoli De Luca Campania | Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato in diretta Facebook per quanto riguarda gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Dopo il punto sui contagi, il governatore si è soffermato sulle riaperture lavorative come aveva promesso e ha attaccato duramente lo stato e il ministro dell’economia.

Coronavirus Campania, De Luca attacca lo stato

Il presidente della Regione Campania ha annunciato la riapertura delle attività lavorative dal 18 maggio. Resta ancora ferma la situazione per quanto riguarda ristorazione e attività balneari in Campania. Per centri estetici e parrucchieri bisognerà attendere la decisione finale Nazionale del Governo Conte. De Luca ha poi annunciato la situazione legata ai contati che procede per il meglio. Nei prossimi giorni, in soli 3 giorni, sarà effettuato il test sierologico su tutta la popolazione di Ariano Irpino per controllare possibili focolai. Duro attacco, poi, allo Stato italiano. Riportati i numeri reali da De Luca riguardo i fondi stanziati per la Campania riguardo la sanità. La regione è quella che riceve meno aiuti economici dallo stato, in più anche per la situazione tamponi la Campania è dietro a tutte le grandi regioni. Infine, portata alla luce la questione legata ai 240 milioni bloccati dal Ministro dell’Economia. Grossa quantità di fondi che spetta alla Campania, ieri il presidente della Regione Campania si è attivato di persone e ha contattato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.