Calciomercato Roma: Kean divide ma può arrivare

Il ds della Roma Gianluca Petrachi lavora per costruire la squadra del futuro, i nomi in gioco sono tanti e tra questi anche Kean.

Calciomercato Roma: Kean può tornare in Italia

Come riportato dal Corriere dello Sport il suo nome divide ed intriga. Portare l’attaccante in Italia, dal punto di vista economico e progettuale Kean non è un’idea sbagliata: classe 2000, può arrivare dall’Everton in prestito con obbligo di riscatto.

E’ giovane e potrebbe esplodere come l’amico Zaniolo, liquidato frettolosamente dall’Inter. In quel caso si rivelerebbe un investimento eccellente che arricchirebbe il patrimonio tecnico di una squadra che si sta ringiovanendo: un gruppo che un giorno, quando Dzeko andrà via, si troverà senza un attaccante di primo pelo.

Peserebbe poi tanto il ruolo di Mino Raiola, che con la Roma condivide rapporti per i calciatori Kluivert e Mkhitaryan, oltre al giovanissimo Calafiori, e sta discutendo anche del possibile arrivo a parametro zero di Pedro e Bonaventura. Ha rotto le trattative con l’Ajax per il rinnovo del baby centrocampista Gravenberch (classe 2002) che la Roma segue.

Notizie Roma: il problema è la testa di Kean

Il problema è il curriculum è pieno di sbavature quanto di giocate sorprendenti: non dimentichiamo che Kean ha lasciato la Serie A a soli 19 anni dopo aver segnato 11 gol in 35 presenze.

La Juve lo ha venduto per 27,5 milioni nel momento in cui stava dimostrando le sue qualità. Come mai? Fatto sta che alla Roma servirà comprare un attaccante di riserva che prenderà il posto di Nikola Kalinic.