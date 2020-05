Calciomercato Milan, Ibrahimovic non rinnova: a fine stagione torna in Svezia

Calciomercato Milan: Ibrahimovic verso l’Hammarby

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. L’annata dei rossoneri è stata fino a questo punto parecchio altalenante, ed è molto probabile che qualcosa possa cambiare da qui a qualche mese. La strategia sembra essere chiara: rivoluzionare parte della rosa, e cercare di confermare qualche gioiello. Oltre al futuro di Donnarumma, ciò che preoccupa dalle parti di Milano è la questione legata ad Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sembra essere in dubbio sulla permanenza, e i vari conflitti societari non stanno di certo aiutando lo svolgimento della trattativa. Ecco che a questo punto è facilmente pronosticabile una partenza a fine stagione, magari con un Ibra che torna in Svezia, più precisamente all’Hammarby. E’ proprio questa la notizia riportata dal Corriere della Sera, il quale afferma che il centravanti starebbe valutando l’idea di non rinnovare con i rossoneri, bensì ritornare proprio in patria.

Futuro Ibrahimovic: indizio social?

Il futuro di Ibrahimovic è ancora piuttosto incerto, e forse soltanto un incontro con Gazidis potrebbe chiarire tutto. Lo svedese valuta tante ipotesi, e intanto sui suoi social pubblica una sorta di indizio. Per ora è di difficile interpretazione, ai lettori la sentenza.