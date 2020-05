Calciomercato Milan, 5 talenti seguiti dai rossoneri

Milan, si accende il calciomercato in vista dell’estate. Parte l’operazione giovane per ricostruire il progetto che ha portato bene al Lipisa. Tanti i nomi seguiti da Monacada e Rangnick.

Calciomercato Milan, Kululu e Kouassi nel mirino

Come riportato da Tuttosport, il primo obiettivo di mercato è Pierre Kalulu, un classe 2000 che compirà 20 anni a giugno. Originario del Congo ma nazionale francese Under 20, non ha giocato in prima squadra ma è seguitissimo da Geoffrey Moncada che lo ha seguito in Youth League. Il giovane talento sa giocare come terzino destro, come terzino sinistro e anche come difensore centrale. E’ incredibilmente in scadenza con il Lione che ha provato in tutti i modi a rinnovare. Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Siviglia.

Il secondo nome in vista del calciomercato estivo è quello di Tanguy Kouassi del PSG. Ha già segnato una doppietta all’Amiens in Ligue 1 in una gara spettacolare conclusa 4-4 prima della chiusura. E’ un centrale del 2002, ed ha dunque 18 anni ancora da compiere. Il suo contratto è in scadenza.

Sarebbe il giovane da affiancare a Kristoffer Ajer (Celtic), pronto nonostante i soli 22 anni. Il norvegese ha già al suo attivo due stagioni e mezzo da titolare nella Premiership scozzese.

Calciomercato Milan: Germania e Olanda setacciate dagli scout

Un altro nome è quello di Luca Kilian, difensore classe ‘99 del Paderborn. Kilian, cresciuto nelle giovanili del Dortmund, è stato il primo giocatore della Bundesliga trovato positivo al Covid. Nel suo contratto c’è una clausola per liberarsi a soli due soli milioni di euro. Non tantissimo per un giocatore che è comunque titolare in Bundesliga.

In difesa piace anche Denzel Dumfries, olandese del Psv Eindhoven. Assistito da Raiola è seguito dal Milan da tempo per la corsia di destra.