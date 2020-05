Calciomercato Juventus, Pjanic giura amore ai bianconeri

Miralem Pjanic ha rilasciato alcune dichiarazioni per quanto riguarda il mercato bianconero in una diretta Instagram assieme al compagno di Nazionale Agouazi.

Calcio mercato Juventus, niente Barcellona per Pjanic?

In Spagna danno tutto già praticamente per fatto. Il centrocampista bosniaco andrà al Barcellona, con una contropartita tecnica che invece percorrerà la strada inversa. Ci sarebbe anche l’accordo per il contratto, con uno stipendio da 7 milioni a salire. Cifre per la Juventus sarebbero insostenibile in sede di rinnovo: la situazione è intricata.

Mercato Juve, il messaggio di Pjanic ai bianconeri

Nulla è invece scontato, almeno a sentire le parole del campione. Se poi sarà verità o finzione, sarà soltanto il futuro a dircelo. Intanto, oggi ha proferito parole d’amore per la Juventus: “La Juve è come una famiglia, una società di grande livello. Guardando la bacheca, pensi che tocca a te portare altri trofei“. Nessun accenno al futuro, ma in un momento del genere, con tutte le speculazioni di mercato, un discorso del genere può avere il suo peso specifico.

E visto che c’è, Pjanic c’ha tenuto a chiarire anche quale sia la posizione in campo: “Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare a giocare da mezz’ala“.