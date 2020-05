Calciomercato Juventus, Pjanic vicino al Barcellona: maxi-scambio, nuova contropartita

Calciomercato Pjanic: nuova idea nella trattativa Pjanic-Barcellona

Calcio Mercato Juventus Pjanic | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti ora più che mai in questi ultimi giorni, e sta vedendo parecchie operazioni soprattutto per quanto riguarda le big. Queste ultime stanno pensando a vari colpi in entrata, ma occhio anche a qualche possibile cessione, specie di qualche giocatore importante. Occhi puntati sulla Juventus, che da più di qualche giorno pare abbia ormai intavolato tutto per lasciar partire Pjanic: il bosniaco quasi sicuramente andrà al Barcellona, ma tra le due parti ancora non è stato raggiunto il definitivo accordo.

Si sta parlando parecchio di un maxi-scambio che dovrebbe veder coinvolto anche Rakitic, ma a quanto pare la squadra bianconera sta chiedendo un’altra contropartita specifica: Semedo, terzino portoghese giovane e talentuoso. L’ex Benfica sarebbe il profilo ideale per Sarri, e la sua tenuta fisica andrebbe a compensare parecchio quella degli altri terzino bianconeri, i quali si sono fermati spesso per acciacchi fisici in questa annata. A riportarlo Mundo Deportivo.

Pjanic-Barcellona: si può chiudere

Ormai sembra tutto pronto per chiudere definitivamente la trattativa Pjanic-Barcellona. Il centrocampista ha già espresso la sua volontà di cambiare aria, e gradirebbe non poco la destinazione blaugrana. L’ex Roma starebbe spingendo parecchio, e pare abbia mandato una sorta di ultimatum alla Juventus.