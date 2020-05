E’ partita l’asta di calciomercato tra Juventus e Inter per Federico Chiesa. Le due società, come riportato da Tuttosport, hanno già bussato alla porta della Fiorentina con due offerte molto allettanti.

Calciomercato Juventus: “offertona” per Chiesa

I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto, oltre ad una parte cash, anche il cartellino di due calciatori. La Juventus crede nell’affare e pensa che i 70 milioni originariamente richiesti da Commisso difficilmente saranno offerti dai club interessati. Ecco perché, pur non escludendo un’offensiva da parte di Chelsea e Manchester United (tra i tanti club stranieri che hanno sondato il terreno). Difficile invece arrivare a Castrovilli.

Mercato Juve: la Fiorentina ingolosita dalle contropartite

I bianconeri vorrebbero convincere la Fiorentina a cedere l’esterno Federico Chiesa con le contropartite interessanti che la Juve ha a disposizione. I primi nomi offerti sono quelli di Mandragora e Romero, Paratici potrebbe sacrificare anche il terzino Luca Pellegrini (ora in prestito a Cagliari).

Al momento non decolla l’opzione Orsolini (che potrebbe essere controriscattato dal Bologna dove, però, fa capire di trovarsi benissimo). Negli ultimi giorni è trapelato anche il nome del centrale Daniele Rugani, anche lui sul mercato. Rugani in toscana con la maglia dell’Empoli ha fatto benissimo e potrebbe essere un innesto di qualità per la viola soprattutto se andasse via uno tra Milenkovic e Pezzella.