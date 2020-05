Calciomercato Juventus: Jorginho può arrivare, le ultime

Mercato Juve, Jorginho è il grande obiettivo di Sarri. Nonostante la trattativa con il Barcellona per arrivare a Arthur, la Juventus sonda anche altre strade.

Non solo i bianconeri vogliono mettere a disposizione di Sarri un grande nome, ma il primo obiettivo è anche quello di “liberarsi” dello scontento Miralem Pjanic. Se non dovesse andare in porto lo scambio con il Barcellona, allora bisognerebbe trovare altre strade per cedere il calciatore.

Secondo quanto riferito da ‘The Guardian’, Juventus e Chelsea starebbero pensando ad uno scambio che coinvolgerebbe Miralem Pjanic e Jorginho. La storia tra il bosniaco e i bianconeri sembra ormai arrivata al capolinea e l’idea di accontentare Sarri con il regista italo-brasiliano si starebbe sempre più facendo strada a Torino. A Napoli e a Londra, Jorginho è stato il vero perno del gioco di Sarri.

Ultime Juventus: Pjanic può finire anche in Francia

Sempre se saltasse la trattativa con il Barcellona, occhio anche al Psg, con l’ex Milan Leonardo che osserva da vicino la situazione del centrocampista. Il giocatore è molto gradito all’ambiente visti anche i suoi trascorsi in Ligue 1. Per questo Leonardo potrebbe fare un tentativo per portarlo in Francia magari offrendo qualche calciatori in organico in cambio ai bianconeri.