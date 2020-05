Calciomercato Juventus, De Ligt per De Jong: clamorosa idea di scambio

Calciomercato Juventus: possibile scambio con il Barcellona

Calcio Mercato Juventus De Ligt | La stagione attuale è attualmente sospesa, ma è piuttosto facile cominciare a tirare le somme squadra per squadra, vedendo anche l’impatto di tutti i nuovi acquisti. La Juventus in particolare lo sta facendo, e valuta attentamente De Ligt, il quale nonostante qualche difficoltà di ambientamento iniziale, è riuscito gara dopo gara a guadagnarsi la fiducia di tutti. Il centrale olandese è al centro del progetto bianconero, ma intanto altrove ci sono squadre che ancora lo vorrebbero. Su tutte il Barcellona, che non ha mai mollato l’idea di portarlo in squadra, e che in queste ultime ore pare si stia rifacendo avanti.

I blaugrana sono stati vicini all’acquisto già la scorsa estate, ma adesso sono davvero intenzionati a fare un passo altro, magari anche sacrificando qualche pezzo pregiato: occhi puntanti su De Jong, il quale stando a quanto riportato da cm.it, potrebbe essere messo sul piatto proprio per arrivare al suo ex collega ed amico.

Juventus: asse caldissimo con il Barcellona

La Juventus continua a trattare con il Barcellona, o la soprattutto per la questione Pjanic, il quale con molte probabilità si trasferirà proprio ai blaugrana. Intanto nella trattativa ci sono diverse novità, tra cui l’inserimento di una nuova contropartita.