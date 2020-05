Calciomercato: Juve beffata, Haaland al Real Madrid

Ultime Juve: Haaland verso la Spagna

Calciomercato Juventus Haaland Real Madrid | Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund, è considerato ad oggi uno degli attaccanti più forti in circolazione. Numeri pazzeschi del giovanissimo calciatore norvegese in questa stagione tra Salisburgo e Bourssia Dortmund. L’attaccante, prima di passare al Borussia, era circondato da grandi offerte come quelle di Juventus, Manchester United e Real Madrid su tutti. Gli stessi club non si sono tirati indietro, anzi, sono pronto ad investire subito per l’attaccante. L’emergenza Coronavirus però potrebbe far saltare la cessione in questa estate del calciatore, che però potrebbe ritrovarsi a partire la prossima stagione soltanto per 75 milioni di euro.

Calciomercato Juve: Haaland sempre più vicino al Real Madrid

Infatti, con il suo arrivo al Borussia a gennaio, Haaland ha firmato un contratto che prevede una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida però dall’estate del 2021. Dalla Spagna sono sicuri, come riporta Mundo Deportivo, il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento al Real Madrid, che però difficilmente troverà una cifra d’accordo con il club tedesco, che potrebbe richiede anche oltre 100 milioni. Per questo, l’intenzione del Real Madrid, è quella di chiudere il colpo per il prossimo anno pagando la clausola di 75 milioni. La Juventus potrebbe restare beffata.