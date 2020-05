Calciomercato Inter: risposta alla Juve, contro offerta per Chiesa

L’Inter non molla Federico Chiesa in vista del calciomercato estivo. Non c’è solo l’offerta della Juventus sul piatto. Anche i nerazzurri stanno provando a convincere Rocco Commisso a suon di contropartite.

Calciomercato Inter: per Chiesa l’Inter risponde con il Ninja

Per arrivare all’esterno Federico Chiesa, l’Inter ha in mente di mettere sul piatto diverse contropartite per rispondere ai 5 calciatori offerti dalla Juve.

Come riportato da Tuttosport, principalmente sono tre gli assi nella manica di Marotta: la liquidità economica, le contropartite e la speranza che Commisso non voglia dare il calciatore alla Juve.

L’ad nerazzurro aspetta la pioggia di milioni derivanti dalle cessioni di Icardi e Perisic, oltre alla mega operazione con il Barcellona per Lautaro Martinez. In estate l’Inter potrebbe avere a disposizione un budget di 150 milioni.

Mercato Inter: tutti i nomi nell’affare

Oltre a questo i nerazzurri potrebbero inserire calciatori graditi nell’affare come ad esempio Dalbert, attualmente in prestito alla Fiorentina (senza diritto di riscatto).

Ma occhio anche agli altri nomi come Nainggolan se il Cagliari, come sembra, non riuscirà a riportarlo in Sardegna. Attenzione poi anche alle sorprese come Gagliardini, Pinamonti e Vanheusden, rispettivamente di proprietà di Genoa e Standard Liegi, ma entrambi destinati a tornare a Milano in virtù dei gentlemen’s agreement trovati fra le società al momento delle cessioni la scorsa estate.