Ultime Inter, Mertens vicino alla firma

Calcio mercato Inter Mertens Marotta entourage | L’Inter è davvero vicinissima al primo grande acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Dries Mertens! L’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, arriverebbe come colpo a parametro zero. Rinnovo ormai arenato con gli azzurri, pare che Marotta e Ausilio siano in continuo contatto con l’entourage e abbiano anticipato la concorrenza del Chelsea che si era fatta avanti con l’allenatore stesso Frank Lampard a suon di telefonate. Anche la Roma ci sta provando nelle ultime ore con Paulo Fonseca, ma pare che il calciatore abbia deciso di accettare l’Inter e restare in Serie A. Nei giorni scorsi si è addirittura parlato di un contatto con l’amico e connazionale Romelu Lukaku nella ricerca di una casa a Milano.

Calciomercato Inter, Mertens raggiunge l’accordo biennale con i nerazzurri

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio pare abbiano addirittura scambiato già dei documenti con l’entourage del giocatore. Mertens pare abbia accettato l’accordo biennale offerto dall’Inter per circa 5 milioni di euro l’anno più un sostanziale bonus alla firma del contratto. Resta soltanto questo l’ultimo ostacolo, ovvero, stabilire la cifra esatta del bonus alla firma. L’avventura di Mertens con il Napoli sembra quindi ai titoli di coda, ora che era entrato a far parte della storia azzurra come miglior marcatore di sempre.