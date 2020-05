Calciomercato Inter: Marotta pigliatutto, arriva anche Cavani

Inter, ecco i 4 attaccanti per la prossima stagione. Marotta ha un piano per avere 4 fuoriclasse in attacco.

Calciomercato Inter: Cavani a Milano, in estate si può fare

L’Inter non si ferma più. Per l’attacco il punto fermo resta Romelu Lukaku. Inutile negarlo, Lautaro Martinez sta per salutare la compagine nerazzurra per andare al Barcellona. Sanchez, invece, scaduto il prestito, tornerà al Manchester United. Il baby Esposito andrà a farsi le ossa in un’altra squadra. Alla luce della situazione, per Marotta e Ausilio pensano a tutti i possibili colpi.

Chi tra Werner, Mertens e Cavani? Tutti e tre. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter vuole 4 attaccanti di peso.

Mercato Inter: la situazione in attacco

Con Mertens Conte avrebbe già il partner giusto da affiancare a Lukaku, i due giocherebbero come in Nazionale. Con Werner, invece, l’Inter punterebbe su un calciatore forte in prospettiva ma che non sarà l’unico a reggere l’attacco.

Ma c’è di più, Conte vuole a disposizione 4 punte vere. Con l’imperativo che, in rosa, dovrà esserci un vice-Lukaku.

Il vero sostituto di Lautaro, oltre che il grande colpo in attacco, però potrebbe essere Werner, che non ha proprio quelle caratteristiche e non sa giocare spalle alla porta.

Per il ruolo di vice, dunque, l’Inter segue da tempo Dembelè del Lione ma il suo prezzo non sarà inferiore a 40 milioni. Insomma, l’accoppiata con Werner non appare un’ipotesi così percorribile. E allora meglio puntare ad un’altra occasione estiva, ovvero Cavani. Anche l’uruguayano, infatti, ha il contratto in scadenza e con il Paris Saint-Germain e potrebbe arrivare. Il calciatore resta il preferito di Conte. E’ vero che è un classe ’87, ma la scorsa estate l’Inter aveva provato a prendere Dzeko, di un anno più “vecchio”.