Calciomercato Inter, il Bayern lascia scadere i termini del riscatto

Stando alle ultime che arrivano dalla Germania, il Bayern Monaco ha lasciato scadere il termine per riscattare Ivan Perisic: i tedeschi hanno in mente di trovare un accordo con l’Inter.

Calcio mercato Inter, no a 20 milioni per Perisic

In un momento come questo, la strategia di molti è attendere. E così anche il Bayern Monaco, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso non esercitare il proprio diritto di riscatto nei confronti di Ivan Perisic. Per aggiudicarsi l’esterno croato i tedeschi avrebbero dovuto versare nelle casse nerazzurre 20 milioni di euro. Oggi no, ma domani chissà.

