Calciomercato Inter, il Bayern lascia scadere i termini del riscatto

Stando alle ultime che arrivano dalla Germania, il Bayern Monaco ha lasciato scadere il termine per riscattare Ivan Perisic: i tedeschi hanno in mente di trovare un accordo con l’Inter.

Calcio mercato Inter, no a 20 milioni per Perisic

In un momento come questo, la strategia di molti è attendere. E così anche il Bayern Monaco, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso non esercitare il proprio diritto di riscatto nei confronti di Ivan Perisic. Per aggiudicarsi l’esterno croato i tedeschi avrebbero dovuto versare nelle casse nerazzurre 20 milioni di euro. Oggi no, ma domani chissà.

Perisic tra Bayern e Inter, i dettagli

Sì perché le due società non hanno smesso di parlarsi, anzi. Intanto i bavaresi da domani tornano a giocare visto che la Bundesliga riparte: ci saranno quindi altre partite per giudicare il suo operato. E magari un po’ di tempo per strappare un ulteriore sconto ai nerazzurri: che dal canto loro, a questo punto possono sfruttare il tempo per fare altre valutazioni. Si tratta in pratica della stessa strategia che Marotta ed Ausilio stanno tenendo per quanto riguarda l’affare Icardi. Innanzitutto guardarsi intorno: adesso potranno provare a vendere il campione anche ad altre squadre, su una base economica completamente differente. Anche perché l’attaccante deve partire: per motivi di età e soprattutto di bilancio. Intanto però, per il momento deve tornare a Milano.