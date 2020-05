Calciomercato Atalanta: Castagne nel mirino dell’Inter

Ultime Inter, Castagne potrebbe finire all’Inter. Timothy Castagne, esterno belga dell’Atalanta, negli ultimi mesi è indietreggiato nelle gerarchie di Gasperini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dallo scorso 8 gennaio Castagne è stato solamente utilizzato una volta dal primo minuto.

Il terzino, per il resto, ha messo insieme solo pochi minuti e tante panchine. Gasperini gli ha quasi sempre preferito la coppia Hateboer–Gosens e così il suo futuro ad oggi sembra molto incerto.

La trattativa per il rinnovo stenta a decollare, l’Atalanta potrebbe decidere di venderlo nel corso del calciomercato estivo per non rischiare di farlo svalutare.

La Dea vorrebbe rinnovare per poi trattare la cessione sulla base di 20 milioni, ma senza un nuovo contratto il suo valore non può superare il tetto di 15 milioni, nonostante il rendimento invidiabile di questi anni.

Ultime Inter: Castagne perfetto per Conte?

La Dea ragione sulla sua cessione visto che Castagne piace a Tottenham, Psg e Siviglia. In Italia non tramonta l’interesse del Napoli ma occhio anche all’Inter che monitora con attenzione la trattativa per il rinnovo. Per Antonio Conte l’esterno sarebbe perfetto. A Milano non chiederebbe di giocare dal primo minuto sempre e potrebbe essere utilizzato sia a destra che a sinistra. Ma non è tutto. Conosce la Serie A ed il 3-5-2 a memoria.