Ultime Lazio: Sarr nel mirino, c’è anche il Napoli

Ultime calcio mercato Lazio Sarr Napoli Nizza | Il Napoli l’ha messo nel mirino già da diverso tempo. Il giovanissimo difensore del Nizza, Malang Sarr, è finito sotto gli occhi dei grandi club d’Europa. Il calciatore classe 1999 (21 anni) ha un contratto in scadenza con il club francese il 30 giugno 2020. Tra poco più di un mese sarà quindi svincolato e potrà spostarsi in nuovo club da svincolato. La SSC Napoli ci pensa per fargli prendere il posto di Koulibaly che è sempre più in uscita, Manchester United, PSG e Manchester City su di lui. Oltre il Napoli però ora, in Serie A c’è anche la Lazio. Il club biancoceleste ha dalla sua parte il fatto di poter giocare la Champions League il prossimo anno.

Calciomercato Lazio, sfida al Napoli per Sarr: Tare ha già preso informazioni

Sul giovane calciatore però ci sono anche club tedeschi come Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg e Lipsia. Intanto, un suo possibile indizio che avvicina il calciatore all’Italia e alla Serie A è il suo possibile cambio di procuratore. Sarr si affiderebbe a Federico Pastorello, che ha ottimi rapporti con Lazio e Napoli. Secondo le ultime notizie di mercato, pare che il direttore sportivo della Lazio Tare abbia già avviato i contatti per l’ingaggio del calciatore.