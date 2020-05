Il bollettino della Protezione Civile di oggi venerdì 15 maggio

Siamo in attesa del consueto bollettino delle ore 18:00: attraverso un comunicato ufficiale, la Protezione Civile fa il punto sulla lotta al covid-19 in Italia.

I dati della Protezione Civile nel punto delle 18:00

La lotta al coronavirus passa per la lettura quotidiana dei numeri. In questo momento, oltre all’emergenza sanitaria, va affrontata anche quella economica. Il tema delle riaperture è quanto mai sentito, ma non tutto il paese è pronto. La situazione in Lombardia, fino a ieri, è stata ancora tremenda, largamente peggiore rispetto al resto del paese.

Secondo i dati di oggi, l’andamento è purtroppo stabile. In questa Fase 2 ci si attendeva un miglioramento delle condizioni che purtroppo stenta ad arrivare. Il totale dei decessi negli ultimi 2 giorni è tornato a salire: oggi sono stati 242, con un totale dall’inizio dell’epidemia di 31610 vittime. Calano i ricoverato in terapia intensiva, dove si contano ad oggi 808 persone, 47 in meno di ieri.

I numeri del bollettino

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 4370 unità (ieri erano stati 2017) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 983 (esattamente tanti quanto ieri). Attualmente i positivi in Italia sono 72.070 (quasi 1/3 in Lombardia), con un calo di 4.370 rispetto a 24 ore fa.

Tali numeri vanno analizzati soprattutto in base ai tamponi effettuati. Oggi sono stati 68.176 i test effettuati, con 1 malato ogni 69,4 persone, ossia l’1,4% degli esaminati.