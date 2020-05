Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ultime Juventus, Barzagli saluta il club: non farò più parte dello staff di Sarri

Ultime Juventus – Barzagli | Finisce anzitempo la nuova avventura juventina di Andrea Barzagli, l’ex difensore bianconero che era finito nello staff di Maurizio Sarri. L’assistente lascia il suo posto, e le ragioni non sono ancora chiare al momento. Ciò che si conosce, come rivelato dai colleghi di Sky Sport, è che il campione del Mondo 2006 lascia definitivamente la Juventus dopo diversi anni, prima da calciatore, poi da collaboratore. Forse andrà a caccia di nuove ambizioni e in altri ruoli sempre all’interno del calcio, ma magari da protagonista indiscusso, su una panchina di un club italiano.

News Juventus, Barzagli saluta il club dopo un innumerevole quantità di trofei vinti in bianconero

Ha fatto esperienza da collaboratore, dando una grossa mano a Maurizio Sarri sulle questioni difensive. L’approccio al ruolo di Juan Cuadrado sembrava aver dato i suoi frutti, però la scelta è stata fatta: Andrea Barzagli lascia la Juventus. L’ex perno principale della difesa mostruosa soprannominata BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) aveva fatto le fortune del club bianconero, portando alla Juventus titoli su titoli. Alla Juventus, il difensore ha vinto otto campionati di Serie A, quattro volte la Coppa Italia, sei volte la Supercoppa Italiana. Resta l’amaro delle due finali di Champions League perse contro il Real Madrid.