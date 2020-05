UFFICIALE – Torino, Vagnati nuovo Responsabile dell’Area Tecnica

Tweet on Twitter

Calciomercato Torino Vagnati | Dopo le voci insistenti circa il futuro dell’Area Tecnica del Torino, oggi è arrivata l’ufficialità: Davide Vagnati è il nuovo responsabile. Lo ha comunicato la stessa società sul proprio sito ufficiale con una nota relativa alla carriera di Vagnati.

Calciomercato Torino: Vagnati nuovo Responsabile dell’Area Tecnica – UFFICIALE

Con un comunicato ufficiale, Urbano Cairo e il Torino hanno dato il benvenuto al nuovo Responsabile dell’Area Tecnica, Davide Vagnati.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato a Davide Vagnati il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Il dirigente assumerà il nuovo incarico sin da subito. Nel 2013/14, a seguito della fusione tra la Giacomense e la Spal, è diventato il ds della formazione estense che poi ha condotto dalla Lega Pro fino alla Serie A – con il doppio salto di categoria dal 2015 al 2017 – e con la quale ha lavorato sino allo scorso 30 aprile.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Vagnati a Torino con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!“.

News Torino, Bava torna nel Settore Giovanile

Davide Vagnati va a sostituire Massimo Bava cha ha rivestito tale ruolo fino a poche settimane fa e che ora tornerà nel Settore Giovanile.

“Il Torino Football Club comunica che Massimo Bava torna alla guida del Settore giovanile di cui è stato il Responsabile dal 2012 sino allo scorso giugno con proficui risultati. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in prima squadra”.