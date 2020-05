Silvia Romano agli amici: “Non arrabbiatevi per difendermi”

Al centro del dibattito politico, Silvia Romano torna a parlare per rivolgersi direttamente alle persone più vicine a lei con un messaggio volto alla distensione dei toni.

Il messaggio di Silvia Romano ai suoi amici

La liberazione di Silvia Romano dalla prigionia in Somalia ha scatenato una serie di polemiche in Italia, soprattutto a causa della conversione della giovane ragazza alla religione musulmana. La protagonista di questa sfortunata vicenda torna a parlare in pubblico e lo fa attraverso il suo profilo Facebook (visibile solo ai suoi amici), lanciando un messaggio solo a chi le sta accanto. Un “grazie, grazie, grazie” a quelli che magari erano solo amici virtuali e che le hanno comunque dedicato un pensiero durante questi 18 mesi. Le sue parole sono state riportate dalla versione online di Repubblica.

A quelli che hanno dato supporto alla sorella, a sua madre. “Sono stata sorpresa di vedere come le avete sostenute“, prosegue Silvia, “sono andate avanti grazie a voi. Quando sono scesa dell’aereo il mio unico pensiero era abbracciare le persone a me care, indipendentemente dal vestito che portassi“.

Silvia Romano: “Grazie a Dio, ora godiamoci il momento”

Infine il messaggio di distensione: “Sono felice perchè ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato“.