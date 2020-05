Serie A, Tare della Lazio è un furia: “Il Governo ci prende in giro”

La Serie A al momento è ferma e i discorsi sulla ripresa proseguono in un pantano nel quale il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, racconta il suo punto di vista, a 20 anni esatti dall’ultimo scudetto biancoceleste…

Ultime Lazio, l’attacco di Tare

“Il calcio dà da vivere a 370 mila persone“, esordisce il dirigente dei capitolini, “fermarsi singificherà fallire e l’Italia perderà tanto, non soltanto in termini di storia sportiva. Il disastro sarà sociale. Dire stop ora significa quasi sicuramente non ricominciare nemmeno a settembre: sarebbe allucinante restare fermi per così tanti mesi“.

IN AGGIORNAMENTO