Serie A, Tare della Lazio è un furia: “Il Governo ci prende in giro”

La Serie A al momento è ferma e i discorsi sulla ripresa proseguono in un pantano nel quale il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, racconta il suo punto di vista, a 20 anni esatti dall’ultimo scudetto biancoceleste…

Ultime Lazio, l’attacco di Tare

“Il calcio dà da vivere a 370 mila persone“, esordisce il dirigente dei capitolini ai microfoni di Repubblica, “fermarsi singificherà fallire e l’Italia perderà tanto, non soltanto in termini di storia sportiva. Il disastro sarà sociale. Dire stop ora significa quasi sicuramente non ricominciare nemmeno a settembre: sarebbe allucinante restare fermi per così tanti mesi. Ci stanno prendendo in giro, queste continue complicazioni sono ridicole. Siano più chiari, oppure le conseguenze si riveleranno enormi: economiche, sociali, sportive e psichiche”.

Ma non provate a dirgli che la Lazio vuole riprendere solo perché punta allo Scudetto: “Sarebbe da sciocchi anche solo pensare che sia solo per questo. Mancano ancora tante gare e tanti punti. Noi ci saremo per il titolo e lotteremo, quest’anno o l’anno prossimo, il nostro progetto parte da lontano“.

Igli Tare, il re del mercato

Per molti è il più bravo dei ds italiani. “Ho un team di collaboratori che mi segnalano i giocatori bravi in giro per il mondo. Il punto sta nel capire se possono diventare campioni. Il nostro obiettivo è scovare nuovi talenti restando al vertice, così non ci snaturiamo“, prosegue il dirigente. Che conclude con un commento sulle relazioni tra Albania e Italia: “Non sono sorpreso dagli aiuti che ha inviato il mio paese. Prima dell’emergenza, un terremoto ha sconvolto l’Albania, l’Italia è stata la prima ad aiutarci“.