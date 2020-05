Oroscopo di oggi 14 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 14 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata positivissima, perché dalla tua avrai non solo la Luna favorevole, ma anche Marte e Mercurio. Motivo per cui è una giornata energica per te, con il lavoro che comincia a vivere nella tua vita una fase di sblocco. In famiglia arriveranno molte responsabilità, ma questo è il momento in cui dimostrerai quanto vali.

Toro. Molte pressioni in questi giorni, rimanda le discussioni ed evita di stressarti ulteriormente. Nei sentimenti, appunto, il consiglio di Paolo Fox è quello di non caricarti di troppo stress, altrimenti rischi di trascinartelo anche in ambito lavorativo.

Gemelli. Giornata positiva, parlando di sentimenti e quel che concerne il lavoro. Non è stato un momento facile quello vissuto in quest’ultimo periodo, ma per fortuna, lo stai mettendo alle spalle. Tutto questo anche grazie all’influsso della Luna.

Cancro. Marte in tuo favore e ti aiuterà molto. Il suo sostegno è importante, perché la dissonanza con Giove poteva giocare brutti scherzi. Alcune cose in economia non stanno funzionando, il momento è particolarmente delicato. Ma da venerdì la tua situazione potrà cambiare in meglio.

Leone. Luna e Saturno in dissonanza. Ogni cosa ti apparirà più difficile di quanto sia in realtà. E’ per questo che, nonostante le difficili giornate, il consiglio dell’astrologo Paolo Fox, è quello di continuare a lavorare a testa bassa, per venirne fuori. Alcune discussioni potranno venire fuori in questi giorni, metti da parte le delusioni.

Vergine. Sei molto concentrato sui tuoi progetti, questo ti mette nella condizione di apparire menefreghista su altri aspetti. Le coppie hanno bisogno di ritrovarsi, per quanto possa essere importante il lavoro, devi cominciare a gestire meglio le due cose, trovando il giusto equilibrio.

Oroscopo 14 maggio: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le relazioni, di ogni tipo, sono parte fondamentale della tua vita. Parliamo di amicizia, famiglia, amore, sentimenti, tutto. E’ per questo che sei rimasto molto colpito da questo momento di caos totale, in cui i tuoi affetti più cari sono stati lontani dalla tua vita. Da qui in avanti, con l’Italia che entra in fase due, comincerai a “respirare”, finalmente.

Scorpione. Sei uno che programma le cose, per ritrovare le tue giornate in maniera del tutto organizzata. Un piccolo contrattempo metterà a rischio il tuo equilibrio settimanale, toccherà fare uno sforzo in più, da lunedì le cose miglioreranno.

Sagittario. Luna favorevole, ma non hai Venere dalla tua parte. E’ per questo che le relazioni che non sono molto solide, potrebbero subire una brusca frenata.

Capricorno. Momento positivo, cambiamenti all’orizzonte. E’ stato un periodo complicato, ma questo ti è servito per venire fuori. La ripresa è in arrivo, verrai premiato per alcune scelte fatte in passato.

Acquario. La Luna entra nel tuo segno, ti aiuterà molto in quelle che sono i tuoi rapporti interpersonali. Nel prossimo week-end avrai modo di goderti un po’ di tempo assieme alle persone con cui sei legato. Gli amici rappresentano la cosa che più ti è mancata in questo periodo di caos

Pesci. Vivrai un po’ di agitazione, ma è normale in queste giornate di caos. Il consiglio è quello di continuare ugualmente a dirigerti verso la tua strada, perché non puoi farti fermare da questi momenti di buio. E questo ti aiuterà a venirne fuori.