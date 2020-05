Tweet on Twitter

Notizie Udinese, Lasagna: “Spero in Euro 2021”

Ultime Udinese | Kevin Lasagna, capitano dell’Udinese, ha parlato nel corso dell’appuntamento Zoom con i tifosi bianconeri:

Le parole di Lasagna

Allenamenti?

“È stato emozionante un’emozione tornare sul campo dopo 45 giorni di stop. Sembra la prima volta. Anche se ci siamo visti in pochissimi (non più di quattro alla volta) c’è stato entusiasmo da parte di tutti”.

Ripartenza?

“Tornare in campo dopo tre mesi sarà dura in una partita ufficiale, una cosa mai successa nella nostra vita. Solitamente a fine campionato ci fermiamo un mesetto in estate ma comunque c’è modo di andare al campo con gli amici di giocare, sembra che siamo partiti da zero”.

Gotti?

“Con il mister c’è sintonia questa si è creata già quando copriva il ruolo di vice allenatore. Più in generale sento che c’è un feeling positivo con tutto il gruppo, e questo ci ha aiutato anche durante il lockdown”.

Nazionale?

“La prima chiamata è arrivata a sorpresa e altrettanto inaspettato è stato il momento in cui il ct Mancini mi fece entrare in campo. Sono momenti che non ti togli dalla testa”.