Tottenham, Alli aggredito e ferito in una rapina domestica

Notizie Tottenham: Alli rapinato e ferito in casa

Notizie Tottenham Alli | Il calcio sta vivendo un momento davvero molto complicato, ma fortunatamente i calendari sembrano pronti per riprendere. Soprattutto in Premier League le cose stanno andando per il meglio, e la maggior parte dei giocatori è già pronta per tornare in campo. Il periodo di quarantena è stato tosto un po per tutti, e soprattutto per Dele Alli è arrivata una notizia parecchio negativa: il centrocampista del Tottenham, nella notte tra martedì e mercoledì, ha subito una rapina in casa.

Due uomini incappucciati sono entrati nella sua proprietà minacciandolo con un coltello e colpendolo al volto con diversi pugni: sono stati inoltre rubati gioielli, orologi e altri oggetti di valore. In più il giocatore ha riportato anche dei danni fisici, come una contusione al volto. L’ennesima brutta notizia, proprio quando ne avevamo già abbastanza. Questa la notizia riportata da cm.com.

Rapina per Alli: polizia già a lavoro

Un vero e proprio blitz per i malfattori che in queste ultime ore hanno rapinato e aggredito Alli, giocatore del Tottenham. Il centrocampista inglese ha riportato anche delle ferite, le forze di polizia sono già a lavoro per identificare i criminali. Nelle prossime ore sono previste ulteriori novità.