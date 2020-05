Notizie Sampdoria: 4 calciatori guariti dal Covid-19

Ultime Sampdoria, buone notizie per la squadra di Claudio Ranieri. Sono risultati negativi anche al secondo tampone i 4 calciatori contagiati della Sampdoria. Il club blucerchiato ha parlato delle loro condizioni in un comunicato ufficiale:

“L’U.C. Sampdoria comunica che i quattro calciatori, precedentemente risultati positivi al Coronavirus-COVID-19, sono stati sottoposti come da prassi ai due tamponi ravvicinati e sono al momento risultati negativi”.

Ultime Sampdoria: ancora ignoti i nomi

La società, a differenza del primo contagio “di gruppo”, questa volta aveva deciso di non rivelare i nomi dei calciatori che avevano contratto il coronavirus. Per uno di questi si trattava di una seconda positività al tampone dopo una prima guarigione. La società aveva inoltre ricordato che tutti i membri della squadra erano in perfetta salute ed erano portatori sani del virus. I calciatori hanno scoperto di aver contratto il virus solo grazie al tampone al quale sono stati sottoposti in maniera precauzionale prima del ritorno in campo per gli allenamenti individuali. Da lunedì la squadra, come il resto della Serie A, potrà andare in ritiro per preparare la ripartenza del campionato. Questo, tuttavia, dovrà essere blindato. Per questo motivo diversi club di Serie A hanno già fatto sentire la propria voce.