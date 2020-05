Notizie Lazio, disposizioni violate: i biancocelesti si allenano in gruppo

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nascosti da un telo verde, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno effettuato una serie di partitelle 3 contro 3 a Formello, violando di fatto quella che è la regola che vieta sedute di allenamento in gruppo.

Ultime Lazio, la squadra si porta avanti con gli allenamenti

La gara è tra verdi e blu, si gioca ad ogni seduta, a rotazione. Sia la mattina che la sera, il mister fa scaldare i propri giocatori, raffreddati da uno stop lungo ormai 2 mesi, con dei piccoli incontri. Il campo è dedicato alla memoria di Mirko Fersini ed nell’angolo più isolato di Formello. Per evitare sguardi indiscreti sono stati apposti anche dei teli lungo il perimetro, ma non è servito a molto.

Munito di mascherina, il tecnico biancoceleste incita i suoi, li sprona, scherza nel frattempo. Il clima nel centro sportivo biancoceleste è tutto sommato sereno. Ad un certo punto le squadre sono sul 3-3, il ritmo sale: “Non vi fate male, piano“, ricorda Inzaghi. Nel pomeriggio è il turno d’Immobile, come sempre desideroso di vincere al punto da protestare con lo staff che sta arbitrando la partita in quel momento: “Quello è gol dai…”. In attesa del 18 maggio, quando le regole le permetteranno a tutti, la Lazio si è portata avanti con il lavoro. Anche se c’è chi sostiene che gli aquilotti non sono stati gli unici ad anticipare i tempi.

Lazio news, le parole del medico

La Lazio è da settimane ormai tra i capi della fronda che vuole tornare a giocare il prima possibile. Lo stesso medico sociale ha pubblicamente esposto la sua teoria sull’avanzamento del virus e sul fatto che il calcio rischia di bloccarsi per burocrazia più che per emergenza sanitaria.