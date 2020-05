Notizie Juventus, Higuain torna in Italia: valige pronte per il ‘Pipita’

Notizie Juventus – Higuain | E’ stato il giorno di Maurizio Sarri, che si è rivisto alla Continassa per gli allenamenti individuali, dopo due mesi di assenza. Piano piano, ogni tassello sta tornando al proprio posto e sarà turno anche di Gonzalo Higuain nella giornata di domani. Sì, perché ieri è tornato a Torino il francese Adrien Rabiot, calciatore sul quale non sono mancate le polemiche. Mancava solo l’argentino all’appello e, stando a quanto rivelato dai colleghi di Goal.com, il calciatore sarebbe in partenza da Buenos Aires nel corso di questa serata.

News Juventus, quarantena non appena arriverà in Italia: l’ordinanza impedirà il Pipita di ritrovare i compagni sul campo

Arriverà in Italia e poi svolgerà il suo periodo in isolamento, così come è successo per Cristiano Ronaldo prima e poi per l’altro arrivato nel corso della giornata di ieri, Adrien Rabiot. Stasera partirà anche Gonzalo Higuain, dal posto in cui ha vissuto la sua quarantena domiciliare, accanto ai propri cari. L’epidemia Coronavirus lo ha tenuto lontano dall’Italia e dalla Juventus ma, a partire da domani, sarà nuovamente a Torino. Non si potrà unire in allenamento con i compagni, che svolgeranno un lavoro di gruppo solo a partire dal 18 maggio. Ci vorrà del tempo, Gonzalo Higuain al momento metterà nelle gambe solo degli allenamenti individuali. Poi, assieme ai suoi compagni, andrà dritto verso la ripresa.