Notizie Inter, furia Marotta: “Protocollo inapplicabile”

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della posizione del club nerazzurro sulla ripresa del campionato.

L’ad nerazzurri si è schierato ed ha esternato la posizione del club nerazzurro in merito al protocollo della Federcalcio sulla ripresa degli allenamenti. Se lo stesso non verrà modificato, la formazione di Antonio Conte non tornerà al lavoro alla Pinetina. La società ha deciso che non andrà in ritiro. Queste le sue dichiarazioni dell’ex Juve rilasciate alla Repubblica:

“Protocollo inapplicabile, ci è del tutto impossibile rispettarlo. Non vogliamo fare polemica, ma ci è del tutto impossibile provvedere al ritiro previsto dal protocollo”.

Ultime Inter, il club non torna in campo

Una decisione tanto singolare quanto clamorosa. Per la società nerazzurra, nonostante le altre big di Serie A siano già in campo, la ripresa è ancora un miraggio. La dirigenza non vuole rischiare e non aprirà i cancelli della Pinetina per tutta la squadra nei prossimi giorni. Il ritiro e le regole stringenti imposte dal Governo non hanno convinto il club di Suning che non intende portare tutta la rosa in ritiro prima di cominciare la stagione a porte chiuse. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni come annunciato da Marotta.