News Lazio, il responsabile medico: “Niente di vero sugli allenamenti, potrei dimettermi”

News Lazio, Ivo Pulcini (Responsabile medico) smentisce tutto sugli allenamenti a Formello

News Lazio – Responsabile Medico | Ha parlato Ivo Pulcini, il responsabile medico della Lazio e lo ha fatto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. La posizione della Lazio, attraverso le sue parole è molto chiara: arriva la secca smentita in merito alle news giunte in mattinata. La partitella di cui si è parlato, del 3 vs 3 a Formello, non c’è effettivamente mai stata, stando a quanto annunciato dallo stesso uomo: “Io cerco di vigilare, le conseguenze le potete immaginare voi da sole. Non c’è niente di vero, tra non molto arriveranno delle comunicazioni ufficiali”.

Ultime Lazio, le parole del responsabile medico: “Potrei dimettermi”

Arriva comunque un possibile dietrofront da parte di Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio. La Serie A compie i primi passi per la ripresa, con le parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che fanno ben sperare per quel che riguarda il 13 giugno. Nel frattempo, queste sono le parole di Pulcini: “Se dovesse sfuggire la situazione, non riuscendo più a controllare la stessa, sarò costretto a dare le mie dimissioni. Mi sento responsabile di ogni cosa, com’è giusto che sia. Ma mettiamo che sfuggono al nostro controllo? Poi che succede?”