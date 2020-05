News Inter, Materazzi attacca nuovamente la Juventus: è polemica sui social

News Inter – Materazzi | Non le manda a dire Marco Materazzi, dopo il ricordo del 5 maggio, arriva quello del 14 dello stesso mese. Era stato punzecchiato dai tifosi della Juventus, ma il campione del Mondo 2006 non le manda mai a dire e non lo ha fatto neanche in questa circostanza. Il ricordo del 14 maggio 2000 quando la Lazio vinse il suo secondo Scudetto e la Juventus lo perse. Da interista ed eterno avversario del club piemontese, ha ricordato attraverso un post quel momento, vissuto quando ancora vestiva la casacca del Perugia.

Ultime Inter, il ricordo di Materazzi ai tifosi avversari della Juventus: “Come pioveva, così piangeva…”

Un’altra immagine iconica della Serie A risale appunto alla stagione 2000, quando sul campo di Perugia si giocò una partita inzuppata d’acqua, con la Juventus che andava a perdere l’occasione di vincere il titolo in Italia e la Lazio che si laureava campione d’Italia per la seconda volta nella propria storia. Venti anni da quella volta, come ricorda Marco Materazzi, ex calciatore dell’Inter e ormai tifosi sfegatato dello stesso club, sui propri social. E la frecciatina sul 5 maggio è molto evidente: “Come pioveva, così piangeva… (cit. Achille Togliani). C’è chi ha il 5 maggio e chi il 14 maggio, chi quel giorno era bagnato di pioggia e chi di lacrime…”