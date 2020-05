News Fiorentina, Pradè rivela: “Ho rinnovato. Per me si deve riprendere, anche se ho avuto il Coronavirus

News Fiorentina – Pradè | Non è stato un periodo facile quello per la nostra Italia e non lo è stato neanche per il mondo dello sport. Il lungo stop e le notizie in arrivo sulle positività dei tesserati, hanno colpito in particolar modo la Fiorentina, tra i club più colpiti sull’emergenza. Ad aver contratto il Coronavirus è anche il direttore sportivo del club viola, Daniele Pradè, che ha annunciato ai microfoni di Sky Sport la sua positività al virus. Oltre a questo, ha anche rivelato quello che riguarda il suo futuro: ha rinnovato con la Fiorentina. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Fiorentina, le parole di Daniele Pradè

Racconta la propria testimonianza il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, e lo fa ai microfoni di Sky Sport. Queste, le sue parole: “Nove persone della mia famiglia sono risultate positive, io sono stato il primo tra loro. Voglio ringraziare molto i medici, sono dei veri e propri angeli custodi. E’ stato un periodo difficile, questo virus non ti permette neanche di alzarti dal letto. Ti fa perdere le forze, noi per fortuna lo abbiamo superato, vogliamo essere pronti a riprendere la nostra vita”.

Momenti difficili dunque per il direttore dei viola, che poi aggiunge: “La Fiorentina ha fatto ogni cosa giusta, ma purtroppo abbiamo avuto esito opposto. Commisso è molto vicino a noi, tutto il mondo del calcio si è unito a me. Il giorno di Pasqua mi è arrivata l’email per il rinnovo, è stato un gesto commovente. Sono felice qui, la società ha fiducia in me. Il calcio deve riprendere, nonostante io abbia capito cosa vuol dire il Coronavirus. Questo sport può essere il veicolo giusto per trasmettere la nostra nuova vita, rappresenterà la rinascita in Italia”.