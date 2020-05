Mercato Milan, Ibrahimovic in dubbio sul futuro: lo svedese lancia un indizio social

Mercato Milan: messaggio di Ibrahimovic, segnali di permanenza?

Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan continua a muoversi parecchio sul mercato, e lo fa programmando già qualche possibile colpo in vista della prossima stagione. I rossoneri dovranno ritoccare più di qualche reparto, ed è possibile che oltre a qualche investimento, ci possano essere anche delle cessioni. Il Diavolo andrà a modificare qualche zona del campo, e occhi puntati soprattutto all’attacco, dove continua a non essere certa la permanenza di Ibrahimovic.

Lo svedese ha avuto un impatto importantissimo nella stagione del Milan, ma i repentini cambi in società e un progetto ancora non completamente convincente (per Raiola), non hanno fatto altro che alzare enormi polveroni. Ibra è ancora parecchio incerto sul proprio futuro, e intanto manda un messaggio sui social. Che possa essere un indizio vero e proprio? “My passion, my work. Remember this“, letteralmente “La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo“.

Futuro Ibrahimovic: si aspetta l’incontro

Ibrahimovic a breve sarà chiamato a scegliere il proprio futuro, ma la sensazione è che non sarà l’unico a decidere: ci sarà un incontro con Gazidis, i due parleranno e discuteranno della situazione. Per ora è tutto rimandato causa Coronavirus, ma i giorni passano, e i tifosi non possono più aspettare.