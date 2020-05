Mercato Juventus, Alex Sandro piace al Tottenham: la riposta bianconera

Mercato Juventus: Alex Sandro nel mirino del Tottenham

Mercato Juventus Alex Sandro | La sessione estiva di mercato si avvicina sempre di più, e le principali squadre europee non vogliono farsi trovare impreparate, e cercano di programmare qualche colpo importante in vista della prossima stagione. Occhio alla Juventus, intenzionata ad investire per rinforzarsi, ma che dall’altra potrebbe anche dire addio a qualche sua pedina. Le cessioni ci saranno, e nelle ultime ore è giunta una notizia molto importante sul futuro di Alex Sandro: pare infatti che il brasiliano sia finito nel mirino del Tottenham.

Il terzino è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro, e Mourinho lo avrebbe identificato come il profilo ideale per rinforzare la sua rosa. La Juventus però dalla sua parte non vorrebbe affatto privarsi del proprio giocatore, ritenuto ancora fondamentale per le gerarchie di Sarri. Stando a quanto riportato da Transfermarket, Alex Sandro ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Notizie Juventus: bianconeri a caccia di un altro terzino sinistro

Alex Sandro con molte probabilità verrà blindato, ma in ogni caso la Juventus pare sia alla ricerca di un altro terzino sinistro. I nomi principali sono quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ad oggi ritenuti profili entrambi molto validi per rinforzare il reparto.