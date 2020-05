Mercato Inter, arriva Tonali! Eriksen è preoccupato

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le voci su un arrivo sempre più insistenti di Sandro Tonali hanno destato inquietudine nientemeno che in Christian Eriksen, colpo dell’Inter dell’ultima sessione di mercato.

Calcio mercato Inter, ecco Tonali

Secondo quanto riferisce la Rosea, la strategia dell’Inter è quella di puntare al Vecchio e al Giovane. Se il primo identikit corrisponde ad Arturo Vidal, il secondo invece porta a Sandro Tonali. Cellino spera in un’asta tra big in Europa, al momento è uno dei tanti terreni di battaglia tra Juve ed Inter. La certezza comunque è che il talentino lascerà Brescia a fine stagione e che siano i nerazzurri, al momento, ad essere in vantaggio. Servirà sfoltire un po’ il centrocampo (via Borja Valero, Vecino, Gagliardini, Nainggolan), per far spazio ai due campioni, ma il progetto è solido. Per quanto riguarda Tonali, il prezzo è sempre lo stesso: via per non meno di 50 milioni di euro.

Ultime Inter, i dubbi di Eriksen

Nella stessa pagina però, la Gazza racconta di quelle che sono le inquitudini di Eriksen, destinata ad aumentare coi nuovi acqusiti. Il danese adesso chiede spazio, vuole capire se ha davvero il ruolo centrale che gli era stato promesso. Lo schema di Conte, il 3-5-2 attuale fatto di tanta corsa e ritmi forsennati, non è sicuramente il terreno più adatto per lui. Ci sarà quindi da superare quest’equivoco innanzitutto. Per tutta la quarantena è rimasto in isolamento ad Appiano, assieme ad alcuni membri dello staff: ora vuole che gli sia riconosciuto un ruolo anche in campo.