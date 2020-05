Marchisio: “Caso Chiellini-Balotelli? A me è capitato con il Napoli”

Marchisio sul caso Chiellini-Balotelli

Marchisio Balotelli Chiellini | In questi ultimi giorni si è parlato tantissimo dell’ormai famoso caso Chiellini-Balotelli. Il centrale della Juventus ha infatti usato parole abbastanza dure sul sue ex compagno di Nazionale, accusandolo di atteggiamenti poco professionali. I due non hanno badato alle parole, e nonostante la pace fatta, le polemiche non sono ancora del tutto rientrate. Intanto a dire la loro ci hanno pensato tanti addetti ai lavori ed ex giocatori, i quali hanno voluto esprimere il loro parere su quanto accaduto. A farlo è stato anche Claudio Marchisio, ex bianconero, il quale ha voluto raccontare un suo avvenimento analogo. Queste le sue parole riportate da cm.it:

“Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. Mi è capitato con il Napoli perché ci dividevamo il primato, ma qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così. L’odio nello sport poi ti trasporta anche nella vita, Mario si è comportato in modo molto maturo”

Chiellini-Balotelli: si dividono le opinioni

Il caso Balotelli-Chiellini ha portato a parecchie polemiche, e anche gli addetti ai lavori si sono divisi nelle opinioni. Alcuni si sono schierati dalla parte del centrale bianconero, mentre altri hanno sostenuto l’attaccante del Brescia. Anche Zeman ha voluto dire la sua, parole pesantissime.