Coronavirus, Conte: “Aiuti economici ai lavoratori, stanziati 15 miliardi per le imprese”

Coronavirus: Conte sul sostegno ai lavoratori

Coronavirus Conte | L’emergenza Coronavirus ha senza dubbio avuto un impatto devastante sulla vita di tutti, soprattutto per quanto riguarda la questione lavoro. Il Premier Conte però, nella giornata di oggi, ha voluto rilasciare delle importantissime dichiarazioni proprio sul sostegno ai lavoratori, e soprattutto a chi non ha ricevuto nulla in questo periodo. Questo quanto raccolto da La Repubblica dal Consiglio dei Ministri:

“Ci sono molte persone che sono rimaste senza lavoro e negozianti costretti a chiudere, questo disagio non è passato inosservato, ci siamo impegnati per fronteggiare queste difficoltà. In questo decreto ci sono aiuti economici per chi non ha ricevuto nulla. Abbiamo pagato l’85 per cento della cassa ordinaria e quasi l’80 per cento del bonus per gli autonomi. In totale erogato misure per 4,6 mln di lavoratori. Aiuti alle imprese? Sono stati stanziati circa 15-16 miliardi di euro per le imprese, tagliati 4 miliardi di tasse”

Coronavirus: Conte ferma il calcio?

Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato un grande aiuto economico per quanto riguarda i lavoratori e le imprese, mentre ancora in dubbio è la risposta sul ritorno al calcio giocato. In attesa della valutazione del protocollo la paura continua ad essere tanta, il rischio di stop c’è.