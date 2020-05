Tweet on Twitter

Coronavirus, Castellacci: “Non si gioca, una cosa è inaccettabile”

Ultime Coronavirus | Enrico Castellacci, dottore e presidente dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Primocanale.

Le parole di Castellacci

“Sapete come il ministro Spadafora abbia parlato di alcuni punti focali: tamponi, quarantena e responsabilità del medico sociale. Sui tamponi siamo d’accordo, sulla quarantena ha deciso il Governo. Ciò che non è accettabile è che il medico sociale sia l’unico responsabile se si verificasse un contagio. E’ assurdo e paradossale. La prima stranezza è che quando è stata fatta la richiesta dal Ministero alla FIGC non c’è stata una riunione della Commissione. Assunzione responsabile e condivisa del rischio: possiamo accettare il rischio, ma deve essere condiviso con il club ed i calciatori.

Ci sono delle questioni di tipo giuridico, ho messo in preallarme il team giuridico dell’associazione. Chiediamo che tutto sia chiaro. Non è possibile che si possa dare al medico, che tra l’altro non ha neanche assicurazioni, una responsabilità del genere.