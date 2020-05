Conte Europa Turismo | L’Italia sta tentando pian piano di ripartire dopo l’emergenza Coroanvirus che ha messo in ginocchio milioni di italiani. Tra qualche settimana sarà la volta di ripartire per le industrie del turismo che nei periodi estivi sono da sempre affollati da migliaia di visitatori che ogni anno scelgono l’Italia, anche dall’estero, per trascorrere le settimane di ferie.

Conte: “L’Europa non crei corridoi privilegiati per il turismo”

Il Coronavirus metterà a dura prova anche quel settore e Giuseppe Conte pretende dall’Unione Europea la non esclusione da eventuali accordi che avverranno. Nel corso della conferenza stampa per annunciare il Decreto Rilancio, rispondendo a una domanda ha sottolineato la posizione dell’esecutivo sui possibili corridoi sicuri per turisti in Europa.

“Noi non accettiamo accordi bilaterali all’interno dell’Unione Europea che possano creare dei percorsi turistici privilegiati. Nel corso dell’ultima conversazione avuta con Von der Layen ho posto questo tema, che sarebbe la distruzione del mercato unico. Significherebbe che all’interno dell’UE un comparto del turismo che contribuisce quasi al 13% del PIL per noi, possa essere condizionato. Saremmo fuori dall’Unione Europea: non lo permetteremo mai“.

Coronavirus Italia, i numeri della Protezione Civile

I numeri del Coronavirus in Italia continuano ad essere “positivi”, così come nelle ultime settimane. La Protezione Civile ne ha reso noti i numeri.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 223.096, rispetto a ieri c’è un aumento di 992 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 76.440, in calo di 2.017 unità rispetto a ieri. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 262, per un totale di 31.368 da quando è cominciata l’epidemia. Il numero complessivo dei guariti sale invece a 115.288.