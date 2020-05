CONI, Malagò: “Serie A? Al 99,9% si parte il 13 giugno”

Ultime Serie A | Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio DUE:

“Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Quanto torneremo a giocare poi, non so quando il campionato finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”.

Queste le parole chiarissime del numero uno dello sport italiano. Un parere che certamente conterà molto per la ripresa del calcio in Italia, ma che dovrà per forza di cose fare i conti con il Governo italiano.

Serie A, il comunicato dell’AIC

Nel tardo pomeriggio inoltre l’Associazione Italiana Calciatori guidata da Damiano Tommasi ha chiesto altre modifiche sollevando diversi dubbi.