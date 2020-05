CONI, Malagò: “Il campionato riprende il 13 giugno al 99,9%”

CONI: le parole di Malagò sulla ripresa del campionato

CONI Malagò Ripresa Campionato | Il Coronavirus continua ad essere una vera e propria spina nel fianco per il nostro paese, il quale però comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Anche il calcio è pronto per ripartire, e in queste ultime ore si sta parlando parecchio del campionato, ed in particolare di una data precisa per il ritorno sul campo. I vertici alti stanno discutendo parecchio dell’argomento, e poco fa è intervenuto in proposito anche il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale ha detto la sua ai microfoni di “Non è un paese per giovani”:

“Il campionato riprende il 13 giugno al 99,9%. La ripresa è l’obiettivo principale, non capisco la guerra che si sta creando tra alcuni medici e il Cts. Un’atleta positivo va considerato come “infortunato”? Le direttive ci portano ad intraprendere un percorso collettivo, e non di quarantena individuale. Questo discorso però sarà fatto dal Cts, non ho parlato di questo con nessuno”

Serie A: ok del Cts

Sembra ormai tutto pronto per la ripresa del campionato, soprattutto in quanto a data. Il Cts ha dato il suo ok, e ormai tutte le squadre si preparano per il ritorno al calcio giocato. Una data c’è ed è quasi sicura, non si può far altro che aspettare.