Calciomercato Roma, Pastore annuncia il suo futuro

Javier Pastore ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Talleres, in Argentina, soffermandosi anche sul mercato che lo vede protagonista da molti anni: nonostante le grandi offerte però, el Flaco si vede ancora a Roma.

Calcio mercato Roma, l’intervista di Pastore

In una lunga intervista, l’argentino ha raccontato anche i suoi inizi in Italia, arrivato che era praticamente un bambino. “All’inizio a Palermo mi sembrava una vacanza“, confessa il campione, “stavamo in un centro sulla spiaggia, mi allenavo e poi andavo al mare. Non era facile, ma avevo l’opportunità di giocare con grandi giocatori come Miccoli, Cavani e gli altri. Gli avversari poi erano Totti o Del Piero, pensavo più alle loro maglie che a qualsiasi altra cosa“.

Poi il trasferimento al PSG, dove è stato ancora circondato da campioni. “Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Thiago Silva, Verratti, De Rossi“, prosegue Pastore, “sono stato fortunato a giocare nella stessa squadra di giocatori come questi. E in Nazionale, con Messi e Riquelme“.

Ultime mercato Roma, il futuro di Pastore