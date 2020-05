Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: fumata bianca in arrivo

Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: il tecnico continuerà in azzurro

Calciomercato Napoli – Rinnovo Gattuso | E’ arrivato in punta di piedi a Napoli, subentrando al suo maestro, Carlo Ancelotti, nel periodo più complesso della storia recente azzurra. A credere in ‘Ringhio Star’, così chiamato dallo stesso uomo, è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, che ora sarà pronto a confermarlo. A rivelarlo sono i colleghi del Corriere dello Sport, con il club partenopeo che potrà esercitare la clausola rescissoria entro il 30 giugno. Stando a quelle che sono le voci, potrebbe ben presto arrivare la fumata bianca.

Ultime Napoli, Gattuso pronto al rinnovo: il tecnico calabrese ha convinto tutti

Sarà ancora il tecnico del Napoli nelle prossime stagioni. Gennaro Gattuso si è calato nella realtà partenopea e non vede l’ora di ricominciare, non appena si potrà. Ci sarà un incontro con Aurelio De Laurentiis, per confermare la sua avventura in azzurro. Il Napoli è tornato in chiave Europa da quando Gattuso ha preso il posto di Ancelotti, dopo una prima parte di stagione disastrosa da parte del club azzurro. E adesso il tecnico di Corogliano Calabro non vede l’ora di ambire in grande, mettendo nel mirino trofei e obiettivi importanti in azzurro. E da giocare c’è ancora una semifinale di ritorno di Coppa Italia e un ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona, con la qualificazione ancora tutta in discussione.