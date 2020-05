Calciomercato Napoli, assalto a Brian Rodriguez. Le parole dell’agente

Rodriguez è a quanto pare un cognome che ricorre molto nel calciomercato azzurro: quello di cui parliamo oggi è Brian, sul quale c’è anche la Sampdoria. Il suo agente, Pablo Bentancourt, ha svelato alcuni dettagli delle trattative in essere.

Calcio mercato Napoli, l’affare Brian Rodriguez

Se n’era già parlato alla fine dell’anno scorso. Poi la crisi covid-19 ha messo tutto in stand-by. La vita comunque va avanti in ogni caso, e così anche il mercato. L’esterno d’attacco Brian Rodriguez è ancora in orbita Napoli. Attualmente si trova ai Los Angeles Galaxy, ma chiunque volesse aggiudicarselo, dovrà elargire qualcosa anche al Penarol, che detiene il 30% del suo cartellino. Al momento la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni: non pochissimo per un classe 2000, ma il suo rendimento fino a questo momento lascia pensare che per lui possano aprirsi le porte di un futuro radioso.

Sul ragazzo c’è da tempo però anche la Sampdoria, che ha da tempo intavolato un trattativa con il suo agente Pablo Bentancourt. Si tratta dello stesso rappresentante di Torreira, che in blucerchiato ha avuto ottimi trascorsi ed è stato anche ad un passo dal Napoli, salvo poi accasarsi all’Arsenal.

Le parole dell’agente

Lo stesso procuratore, intervistato da Sampdorianews, ha dichiarato: “Sto facendo di tutto per portarlo in Europa, in particolare in Italia, è un campione. Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter e Lazio, in versione moderna. Piace molto anche alla Sampdoria“.