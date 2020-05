Calciomercato Milan, addio Bonaventura: c’è la Roma in cima alla lista

Calciomercato Milan: Bonaventura, Roma in pole

Calcio Mercato Milan Bonaventura | La stagione del Milan è stata parecchio altalenante, e sembra ormai scontato che per la prossima annata sia prevista una sorta di rivoluzione, partendo dall’allenatore, fino ad arrivare in ogni reparto. I rossoneri sanno bene di dover dire addio a qualche giocatore, e tra questi con ogni probabilità ci sarà anche Bonaventura.

Il centrocampista difficilmente troverà l’accordo per un rinnovo di contratto, e pertanto in queste ultime settimane pare stia facendo le sue valutazioni per il futuro. Sull’ex Atalanta ci sono diverse pretendenti, ma stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembra che in pole ci sia la Roma. I giallorosso sono alla ricerca di nuovi elementi, e Jack sarebbe un profilo ideale per caratteristiche ed esperienza.

News Milan: Bonaventura indeciso sul futuro

Il futuro di Bonaventura è ancora molto incerto, e ad oggi l’unica cosa certa è che lascerà il Milan a fine campionato. La prossima destinazione però non è ancora chiara, con almeno 3 club che lo mettono in difficoltà. Da una parte c’è il Torino, forse la prima squadra ad aver mostrato interesse, l’Atalanta, che significherebbe ritorno al passato, e infine proprio la Roma. I giallorosso rappresentano la sfida più importante, ma per ora è difficile fare previsioni.