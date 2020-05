Calciomercato Lazio, Milinkovic nel mirino del PSG: Leonardo vuole l’assalto

Calciomercato Lazio: Milinkovic, il PSG non molla la presa

Calcio Mercato Lazio Milinkovic | E’ tempo di mercato in Serie A, dove le principali big del nostro campionato continuano ad andare avanti con le proprie operazioni. In particolare occhi puntati sulla Lazio, protagonista di una stagione da sogno, e che in estate sarà sicuramente impegnata a blindare i propri gioielli. Uno su tutti? Milinkovic-Savic, senza dubbio il più talentuoso e potente centrocampista dei bianconcelesti. Il serbo continua ad essere sondato da diverse pretendenti, e tra queste c’è soprattutto il PSG, sempre interessato all’acquisto. Il club parigino non ha mai mollato la presa in questi mesi, e dopo un periodo di stallo, adesso pare sia intenzionato a tornare alla carica.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, Leonardo vorrebbe provarci concretamente, sperando in un ribasso delle richieste di Lotito, il quale continua a chiedere delle cifre enormi. Il Coronavirus può “aiutare” con la svalutazione, ma difficilmente il patron biancoceleste concederà sconti.

News Lazio: duello PSG-Inter per Milinkovic?

Il futuro di Milinkovic è ancora parecchio incerto, e ad oggi non è davvero difficile dove il centrocampista serbo potrà giocare la prossima stagione. La Lazio lo vuole blindare, e intanto si prevede un vero e proprio duello tra PSG e Inter, altra pretendente molto agguerrita.