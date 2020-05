Calciomercato Juventus, Depay nuovo nome per l’attacco

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: anche Depay nel mirino bianconero

Calcio Mercato Juventus Depay | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione, quando con molte probabilità serviranno altri rinforzi per alzare ancora una volta l’asticella. La squadra di Sarri è molto lunga e competitiva, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe cambiare, e di parecchio. Specie in attacco si preannuncia un colpo importante, con una situazione molto incerta riguardante il futuro di Higuain.

Andrà presa una prima punta forte e da tanti gol stagionali, e nelle ultime ore si sta parlando parecchio anche di Depay, attaccante del Lione che nelle ultime stagioni si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni anche in Europa. L’olandese resta una preda molto complicata da raggiungere, specie considerando il patron del club francese Aulas, il quale non vorrebbe affatto privarsi di uno dei suoi giocatori migliori. A riportare la notizia cm.it.

News Juventus: come arrivare a Depay

Depay potrebbe essere un obiettivo concreto per la Juventus, la quale però sa bene di dover faticare parecchio se vuole arrivare all’olandese. Il Lione fa muro, ma i bianconeri studiano la giusta strategia: magari una contropartita, con Rugani e Romero i primi della lista, e Demiral che sarebbe un nome molto gradito.