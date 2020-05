Calciomercato Juventus, giù le mani da De Ligt: il retroscena

L’asse tra Torino e Barcellona in questo momento è rovente. Non solo Pjanic, Arthur, De Sciglio e tutti gli altri: nei discorsi tra i dirigenti è spuntato anche il nome di De Ligt, con una risposta perentoria da parte della Juventus.

Calcio mercato Juventus, l’affare De Ligt

Giù le mani dall’olandese. Al Barça quel “no” ricevuto ormai 1 anno fa non è mai andato giù. E così i blaugrana tentano di nuovo, provano a capire se stavolta ci sono dei margini per portare De Ligt in Spagna. Paratici fa intendere che si piò parlare quasi di tutto, ma non di Matthijs. A meno di grandi scossoni, colpi di scena insperati, il centrale resterà a Torino. Oltre che per un discorso tecnico, anche e soprattutto economico. Se è vero come è vero che è stato pagato 75 milioni l’anno scorso, quest’anno non potrebbe andare via a meno di 50 milioni, considerando l’ammortamento che opera la Juventus sui propri bilanci. Benissimo. È ragionevole pensare che in tempi di coronavirus si paghi 50 milioni per un difensore, anche se è tra i più promettenti sulla piazza?